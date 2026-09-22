Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadridge Financial Solutions-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Broadridge Financial Solutions-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 22.09.2025 wurde das Broadridge Financial Solutions-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 241.60 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Broadridge Financial Solutions-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.139 Broadridge Financial Solutions-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 164.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 681.37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31.86 Prozent eingebüsst.
Am Markt war Broadridge Financial Solutions jüngst 18.59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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