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|Rentable Broadridge Financial Solutions-Anlage?
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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Broadridge Financial Solutions-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Broadridge Financial Solutions-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 60.71 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 164.718 Broadridge Financial Solutions-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 31’681.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 216.82 Prozent vermehrt.
Broadridge Financial Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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