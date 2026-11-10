S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Broadridge Financial Solutions-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 60.71 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 164.718 Broadridge Financial Solutions-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 31’681.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 192.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 216.82 Prozent vermehrt.

Broadridge Financial Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch