S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadridge Financial Solutions-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Broadridge Financial Solutions-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Broadridge Financial Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 68.55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 1.459 Broadridge Financial Solutions-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 174.39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254.40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 154.40 Prozent gesteigert.

Der Broadridge Financial Solutions-Wert an der Börse wurde auf 19.16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch