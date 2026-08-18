Broadridge Financial Solutions Aktie 2989959 / US11133T1034
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Broadridge Financial Solutions eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Broadridge Financial Solutions-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Broadridge Financial Solutions-Papiers betrug an diesem Tag 66.90 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Broadridge Financial Solutions-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149.477 Broadridge Financial Solutions-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Broadridge Financial Solutions-Papiers auf 167.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’088.19 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 150.88 Prozent angezogen.
Insgesamt war Broadridge Financial Solutions zuletzt 19.52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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