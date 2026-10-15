S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Broadcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Broadcom-Aktie an diesem Tag 351.33 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28.463 Broadcom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 346.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’855.41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 1.45 Prozent eingebüsst.

Broadcom wurde am Markt mit 1.71 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch