S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Broadcom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Broadcom-Papier bei 355.22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.282 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 345.22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 97.18 USD wert. Damit wäre die Investition 2.82 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Broadcom belief sich jüngst auf 1.58 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch