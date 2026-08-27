S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Broadcom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Broadcom-Papier bei 85.18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.740 Broadcom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Broadcom-Aktien wären am 26.08.2026 4’174.47 USD wert, da der Schlussstand 355.59 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 317.45 Prozent erhöht.

Broadcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.70 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch