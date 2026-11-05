S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Broadcom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17.22 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 580.821 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 189’045.71 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 04.11.2026 auf 325.48 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1’790.46 Prozent.

Am Markt war Broadcom jüngst 1.58 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch