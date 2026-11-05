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|Lohnendes Broadcom-Investment?
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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Broadcom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 17.22 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 580.821 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 189’045.71 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 04.11.2026 auf 325.48 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1’790.46 Prozent.
Am Markt war Broadcom jüngst 1.58 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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