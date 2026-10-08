Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Broadcom-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Broadcom-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Broadcom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17.42 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 57.402 Broadcom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 21’612.42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 376.51 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2’061.24 Prozent.
Broadcom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.79 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Broadcom am 08.10.2026
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