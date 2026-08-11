S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bristol-Myers Squibb-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Bristol-Myers Squibb-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66.87 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investierten, hätten nun 1.495 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bristol-Myers Squibb-Papiers auf 64.84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3.04 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bristol-Myers Squibb belief sich jüngst auf 132.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch