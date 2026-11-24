Am 24.11.2023 wurde die Bristol-Myers Squibb-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 49.76 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investierten, hätten nun 2.010 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120.26 USD, da sich der Wert eines Bristol-Myers Squibb-Anteils am 23.11.2026 auf 59.84 USD belief. Damit wäre die Investition 20.26 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Bristol-Myers Squibb bezifferte sich zuletzt auf 120.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch