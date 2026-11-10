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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bristol-Myers Squibb-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Bristol-Myers Squibb-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bristol-Myers Squibb-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Bristol-Myers Squibb-Anteile betrug an diesem Tag 56.66 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investiert hat, hat nun 17.649 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 1’096.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.67 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Bristol-Myers Squibb eine Börsenbewertung in Höhe von 126.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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