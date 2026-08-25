S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor einem Jahr abgeworfen

Am 25.08.2025 wurden Bristol-Myers Squibb-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Bristol-Myers Squibb-Anteile bei 47.14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 212.134 Bristol-Myers Squibb-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’272.38 USD, da sich der Wert eines Bristol-Myers Squibb-Papiers am 24.08.2026 auf 67.28 USD belief. Damit wäre die Investition 42.72 Prozent mehr wert.

Bristol-Myers Squibb markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 137.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch