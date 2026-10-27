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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bristol-Myers Squibb von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Bristol-Myers Squibb-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bristol-Myers Squibb-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Bristol-Myers Squibb-Aktie bei 51.02 USD. Bei einem Bristol-Myers Squibb-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 196.002 Bristol-Myers Squibb-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 61.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’075.66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20.76 Prozent gesteigert.
Bristol-Myers Squibb wurde jüngst mit einem Börsenwert von 125.68 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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