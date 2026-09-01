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Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083

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Rentables Bristol-Myers Squibb-Investment? 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bristol-Myers Squibb-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bristol-Myers Squibb-Aktie gebracht.

Bristol-Myers Squibb
54.29 CHF 1.11%
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Am 01.09.2023 wurde das Bristol-Myers Squibb-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Bristol-Myers Squibb-Aktie bei 62.02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Bristol-Myers Squibb-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.612 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 107.72 USD, da sich der Wert eines Bristol-Myers Squibb-Anteils am 31.08.2026 auf 66.81 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7.72 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Bristol-Myers Squibb bezifferte sich zuletzt auf 136.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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