S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bristol-Myers Squibb-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Bristol-Myers Squibb-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Bristol-Myers Squibb-Papier an diesem Tag bei 60.49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investierten, hätten nun 165.317 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 65.47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’823.28 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 10’823.28 USD entspricht einer Performance von +8.23 Prozent.

Bristol-Myers Squibb markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 133.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch