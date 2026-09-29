Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bristol-Myers Squibb-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bristol-Myers Squibb-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Bristol-Myers Squibb-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Bristol-Myers Squibb-Aktie an diesem Tag bei 58.04 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.229 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’100.62 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.06 Prozent erhöht.
Alle Bristol-Myers Squibb-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 128.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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