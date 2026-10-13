Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bristol-Myers Squibb-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bristol-Myers Squibb eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Bristol-Myers Squibb-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bristol-Myers Squibb-Aktie an diesem Tag 50.24 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.990 Anteilen. Die gehaltenen Bristol-Myers Squibb-Papiere wären am 12.10.2026 114.61 USD wert, da der Schlussstand 57.58 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 14.61 Prozent.
Bristol-Myers Squibb war somit zuletzt am Markt 120.87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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