S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boston Scientific von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das Boston Scientific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Scientific-Anteile betrug an diesem Tag 98.59 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.014 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 44.95 USD, da sich der Wert einer Boston Scientific-Aktie am 02.11.2026 auf 44.32 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 55.05 Prozent vermindert.

Boston Scientific markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch