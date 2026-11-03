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|Boston Scientific-Investition
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boston Scientific von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Boston Scientific-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr wurde das Boston Scientific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Scientific-Anteile betrug an diesem Tag 98.59 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.014 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 44.95 USD, da sich der Wert einer Boston Scientific-Aktie am 02.11.2026 auf 44.32 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 55.05 Prozent vermindert.
Boston Scientific markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boston Scientific Corp.
Analysen zu Boston Scientific Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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