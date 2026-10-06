Boston Scientific Aktie 913577 / US1011371077
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte eine Boston Scientific-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Boston Scientific-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Boston Scientific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Scientific-Aktie betrug an diesem Tag 96.70 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Boston Scientific-Aktie investierten, hätten nun 103.413 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 42.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’384.69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 56.15 Prozent vermindert.
Boston Scientific war somit zuletzt am Markt 61.54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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