S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Scientific von vor einem Jahr eingebracht

Am 11.08.2025 wurde die Boston Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 102.75 USD. Bei einem Boston Scientific-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.973 Boston Scientific-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 50.46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49.11 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50.89 Prozent.

Der Marktwert von Boston Scientific betrug jüngst 71.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch