S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Scientific von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Boston Scientific-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Boston Scientific-Papier an diesem Tag bei 44.31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.257 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (43.72 USD), wäre das Investment nun 98.67 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1.33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Boston Scientific eine Börsenbewertung in Höhe von 62.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch