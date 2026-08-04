S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boston Scientific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 04.08.2016 wurde die Boston Scientific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24.14 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 414.250 Boston Scientific-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 20’062.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.43 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 100.62 Prozent erhöht.

Der Boston Scientific-Wert an der Börse wurde auf 69.55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch