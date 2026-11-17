Heute vor 5 Jahren wurden Boston Scientific-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Boston Scientific-Aktie bei 41.61 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 240.327 Boston Scientific-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’499.88 USD, da sich der Wert einer Boston Scientific-Aktie am 16.11.2026 auf 43.69 USD belief. Das entspricht einem Plus von 5.00 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Boston Scientific eine Börsenbewertung in Höhe von 64.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch