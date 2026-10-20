Boston Scientific Aktie 913577 / US1011371077
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boston Scientific von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Boston Scientific-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Boston Scientific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Boston Scientific-Papier bei 44.47 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Boston Scientific-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22.487 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 45.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’013.04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1.30 Prozent.
Boston Scientific erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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