S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boston Properties von vor einem Jahr verloren

Das Boston Properties-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70.43 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boston Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.420 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 89.48 USD, da sich der Wert einer Boston Properties-Aktie am 29.10.2026 auf 63.02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.52 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Boston Properties bezifferte sich zuletzt auf 10.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch