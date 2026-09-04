S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boston Properties-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 04.09.2025 wurde die Boston Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Properties-Aktie betrug an diesem Tag 75.29 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Boston Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 13.282 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 906.23 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Papiers am 03.09.2026 auf 68.23 USD belief. Das entspricht einem Minus von 9.38 Prozent.

Boston Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch