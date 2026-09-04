Boston Properties Aktie 663846 / US1011211018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Boston Properties-Anlage?
|
04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boston Properties-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in Boston Properties-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 04.09.2025 wurde die Boston Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Properties-Aktie betrug an diesem Tag 75.29 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Boston Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 13.282 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 906.23 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Papiers am 03.09.2026 auf 68.23 USD belief. Das entspricht einem Minus von 9.38 Prozent.
Boston Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boston Properties Inc.
Analysen zu Boston Properties Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.