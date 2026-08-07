Boston Properties Aktie 663846 / US1011211018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Boston Properties-Anlage?
|
07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boston Properties-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Boston Properties-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 07.08.2025 wurde die Boston Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Properties-Aktie betrug an diesem Tag 65.69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Boston Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.522 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.75 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Papiers am 06.08.2026 auf 68.81 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 4.75 Prozent gleich.
Boston Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!