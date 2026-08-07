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Rentable Boston Properties-Anlage? 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boston Properties-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Boston Properties-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Boston Properties
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Am 07.08.2025 wurde die Boston Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Boston Properties-Aktie betrug an diesem Tag 65.69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Boston Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.522 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.75 USD, da sich der Wert eines Boston Properties-Papiers am 06.08.2026 auf 68.81 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 4.75 Prozent gleich.

Boston Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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