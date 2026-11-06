S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boston Properties-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Boston Properties-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Boston Properties-Anteile an diesem Tag 57.38 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17.428 Boston Properties-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’136.98 USD, da sich der Wert einer Boston Properties-Aktie am 05.11.2026 auf 65.24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.70 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Boston Properties belief sich zuletzt auf 10.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch