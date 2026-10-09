Boston Properties Aktie 663846 / US1011211018
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boston Properties von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Boston Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Boston Properties-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54.20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Boston Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.845 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (59.32 USD), wäre das Investment nun 109.45 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9.45 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Boston Properties belief sich jüngst auf 9.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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