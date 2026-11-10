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|Lukratives Booking-Investment?
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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Booking von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Booking-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Booking-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 122.97 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Booking-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.813 Booking-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 163.49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 132.95 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 132.95 USD, was einer positiven Performance von 32.95 Prozent entspricht.
Booking markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 118.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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