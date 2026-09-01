Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Booking eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Booking-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56.74 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 176.231 Booking-Aktien. Die gehaltenen Booking-Anteile wären am 31.08.2026 35’085.90 USD wert, da der Schlussstand 199.09 USD betrug. Aus 10’000 USD wurden somit 35’085.90 USD, was einer positiven Performance von 250.86 Prozent entspricht.
Booking erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 154.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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