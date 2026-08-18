Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Booking-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Booking-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Booking-Papier an diesem Tag 122.34 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.817 Booking-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 204.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167.37 USD wert. Mit einer Performance von +67.37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Booking eine Marktkapitalisierung von 159.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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