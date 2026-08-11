Booking Holdings Aktie 40656108 / US09857L1089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Booking-Investition im Blick
|
11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Booking-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Booking vor einem Jahr inzwischen gerechnet?
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Booking gewesen.
Am 11.08.2025 wurde die Booking-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 214.57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.605 Booking-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 212.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’921.24 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.79 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Booking belief sich zuletzt auf 161.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Booking Holdings
|
16:02
|S&P 500-Wert Booking-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Booking vor einem Jahr inzwischen gerechnet? (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Booking Holdings
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.