S&P 500-Wert Booking-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Booking vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Am 11.08.2025 wurde die Booking-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 214.57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46.605 Booking-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 212.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’921.24 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Booking belief sich zuletzt auf 161.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch