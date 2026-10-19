S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bloom Energy von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bloom Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bloom Energy-Papier bei 111.50 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8.969 Bloom Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 1’984.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 221.31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98.48 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Bloom Energy belief sich zuletzt auf 65.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch