S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bloom Energy von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bloom Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.14 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bloom Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.111 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 203.17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 632.14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 532.14 Prozent vermehrt.

Bloom Energy war somit zuletzt am Markt 60.17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch