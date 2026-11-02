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|Rentables Bloom Energy-Investment?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bloom Energy von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Bloom Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bloom Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.14 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bloom Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.111 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 203.17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 632.14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 532.14 Prozent vermehrt.
Bloom Energy war somit zuletzt am Markt 60.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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