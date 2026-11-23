Das Bloom Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Bloom Energy-Aktie bei 13.12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.622 Bloom Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bloom Energy-Papiers auf 142.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’085.29 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +985.29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bloom Energy belief sich zuletzt auf 41.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch