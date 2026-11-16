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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Bloom Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 16.11.2025 wurde das Bloom Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bloom Energy-Aktie bei 111.89 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 89.373 Bloom Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 191.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’158.82 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 17’158.82 USD, was einer positiven Performance von 71.59 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Bloom Energy belief sich jüngst auf 56.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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