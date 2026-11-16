S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bloom Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 16.11.2025 wurde das Bloom Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bloom Energy-Aktie bei 111.89 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 89.373 Bloom Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 191.99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’158.82 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 17’158.82 USD, was einer positiven Performance von 71.59 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Bloom Energy belief sich jüngst auf 56.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch