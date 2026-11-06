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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Block (ex Square)-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Block (ex Square)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 237.38 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.213 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 354.03 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Papiers am 05.11.2026 auf 84.04 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 64.60 Prozent.
Insgesamt war Block (ex Square) zuletzt 52.83 Mrd. USD wert. Am 19.11.2015 fand der erste Handelstag des Block (ex Square)-Papiers an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Block (ex Square)-Papiers lag damals bei 11.20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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