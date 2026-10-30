S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Block (ex Square)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 30.10.2023 wurden Block (ex Square)-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Block (ex Square)-Aktie an diesem Tag bei 39.22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Block (ex Square)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.550 Block (ex Square)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 76.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196.20 USD wert. Das entspricht einem Plus von 96.20 Prozent.

Jüngst verzeichnete Block (ex Square) eine Marktkapitalisierung von 46.11 Mrd. USD. Die Block (ex Square)-Aktie ging am 19.11.2015 an die Börse NYSE. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Block (ex Square)-Papiers auf 11.20 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch