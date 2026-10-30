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|Lukrative Block (ex Square)-Anlage?
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Block (ex Square)-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Block (ex Square)-Investment verdienen können.
Am 30.10.2023 wurden Block (ex Square)-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Block (ex Square)-Aktie an diesem Tag bei 39.22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Block (ex Square)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.550 Block (ex Square)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 76.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196.20 USD wert. Das entspricht einem Plus von 96.20 Prozent.
Jüngst verzeichnete Block (ex Square) eine Marktkapitalisierung von 46.11 Mrd. USD. Die Block (ex Square)-Aktie ging am 19.11.2015 an die Börse NYSE. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Block (ex Square)-Papiers auf 11.20 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Block (ex Square)
Analysen zu Block (ex Square)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.