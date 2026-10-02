Block Aktie 30143936 / US8522341036
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Block (ex Square) von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Block (ex Square)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Block (ex Square)-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43.19 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Block (ex Square)-Papier investiert hätte, hätte er nun 231.535 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’142.86 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Anteils am 01.10.2026 auf 74.04 USD belief. Damit wäre die Investition um 71.43 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Block (ex Square) einen Börsenwert von 44.25 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Block (ex Square)-Anteile an der Börse NYSE war der 19.11.2015. Der Erstkurs des Block (ex Square)-Papiers belief sich damals auf 11.20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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