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Hochrechnung 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Block (ex Square) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Block (ex Square)-Einstiegs gewesen.

Block
62.87 CHF -0.64%
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Am 18.09.2016 wurde die Block (ex Square)-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11.37 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Block (ex Square)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.795 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 76.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 672.56 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 572.56 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Block (ex Square) belief sich zuletzt auf 45.95 Mrd. USD. Die Block (ex Square)-Aktie ging am 19.11.2015 an die Börse NYSE. Der Erstkurs der Block (ex Square)-Aktie belief sich damals auf 11.20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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