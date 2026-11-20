Am 20.11.2025 wurden Block (ex Square)-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Block (ex Square)-Papier an diesem Tag 61.95 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Block (ex Square)-Aktie investiert, befänden sich nun 1.614 Block (ex Square)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 74.23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.82 Prozent vermehrt.

Am Markt war Block (ex Square) jüngst 47.73 Mrd. USD wert. Die Block (ex Square)-Aktie wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Block (ex Square)-Papiers wurde der Erstkurs mit 11.20 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch