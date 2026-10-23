S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Block (ex Square) vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Heute vor 1 Jahr wurden Block (ex Square)-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 78.56 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 127.291 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 10’058.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79.02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.59 Prozent gesteigert.

Block (ex Square) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46.95 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Block (ex Square)-Anteile an der Börse NYSE war der 19.11.2015. Der Erstkurs des Block (ex Square)-Papiers lag beim Börsengang bei 11.20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch