|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Block (ex Square)-Investition
|
23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Block (ex Square)-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Block (ex Square) vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Bei einem frühen Block (ex Square)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Block (ex Square)-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 78.56 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Block (ex Square)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 127.291 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 10’058.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79.02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.59 Prozent gesteigert.
Block (ex Square) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46.95 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Block (ex Square)-Anteile an der Börse NYSE war der 19.11.2015. Der Erstkurs des Block (ex Square)-Papiers lag beim Börsengang bei 11.20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Block (ex Square)
Analysen zu Block (ex Square)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Block am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.