Heute vor 5 Jahren wurden Blackstone-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 148.23 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.675 Blackstone-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 78.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.86 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21.84 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Blackstone eine Börsenbewertung in Höhe von 137.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch