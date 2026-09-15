Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in Blackstone-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Blackstone-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Blackstone-Anteile betrug an diesem Tag 183.80 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Blackstone-Papier investiert hätte, hätte er nun 54.407 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Blackstone-Papiere wären am 14.09.2026 6’979.87 USD wert, da der Schlussstand 128.29 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’979.87 USD entspricht einer negativen Performance von 30.20 Prozent.
Der Börsenwert von Blackstone belief sich jüngst auf 159.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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