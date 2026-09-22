S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Blackstone-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 111.18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Blackstone-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.899 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 113.70 USD, da sich der Wert eines Blackstone-Papiers am 21.09.2026 auf 126.41 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13.70 Prozent angewachsen.

Blackstone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 155.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch