S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor 3 Jahren verdient

Blackstone-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Blackstone-Anteile an diesem Tag 99.66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Blackstone-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100.341 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (143.64 USD), wäre die Investition nun 14’413.00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.13 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Blackstone belief sich zuletzt auf 178.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch