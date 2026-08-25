Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Blackstone-Performance im Blick
|
25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Blackstone eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Blackstone-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Blackstone-Anteile an diesem Tag 99.66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Blackstone-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100.341 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (143.64 USD), wäre die Investition nun 14’413.00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.13 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Blackstone belief sich zuletzt auf 178.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Blackstone
Analysen zu Blackstone
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.