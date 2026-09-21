S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BlackRock von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BlackRock-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die BlackRock-Aktie bei 1’142.85 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das BlackRock-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.750 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.09.2026 9’360.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’069.78 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6.39 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte BlackRock einen Börsenwert von 173.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch