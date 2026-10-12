BlackRock Aktie 138405792 / US09290D1019
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackRock-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackRock-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das BlackRock-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die BlackRock-Aktie bei 351.10 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die BlackRock-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28.482 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1’082.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30’828.54 USD wert. Damit wäre die Investition um 208.29 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für BlackRock eine Börsenbewertung in Höhe von 175.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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